“La legge. L’amore”: al via i salotti letterari di Emmanuelle De Villepin

Capalbio (Grosseto). Tornano i salotti letterari di e con Emmanuelle De Villepin, la scrittrice francese che ogni anno per la stagione culturale di Capalbio cura la kermesse dedicata ai libri e agli autori, con focus incentrati sui temi di attualità.

Venerdì 21 luglio, alle 19, alla terrazza Il Frantoio si terrà “La legge. L’amore“, con Enrico Pellegrini, che presenterà “Infinito”, e Sebastiano Mauri. con “Il giorno più felice della mia vita”.

I libri

“Infinito”, edito da La Nave di Teseo, racconta la storia di Chris Alexander, un giovane attore di origine italiana cresciuto negli anni Novanta a New York, insieme al padre che lavora nel mondo del cinema a luci rosse. Costretto ad affrontare un divorzio da copertina e impegnato nella continua battaglia per vedere la figlia Penelope, Chris incontra la giovane musicista Paloma, fidanzata di un noto avvocato divorzista che il protagonista, suo malgrado, conosce molto bene.

“Il giorno più felice della mia vita”, edito da Rizzoli, si concentra sulla mancata legiferazione del nostro Paese sul tema dei diritti delle coppie dello stesso sesso. Il tagliente pamphlet di Mauri non solo denuncia i tanti gesti omofobi che si ripetono in Italia, ma racconta delle società del passato in cui l’unione tra persone dello stesso sesso era legale e dello status della famiglia tradizionale nei vari stati europei in cui l’approvazione del matrimonio per tutti è già pienamente avvenuta.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.fondazionecapalbio.it.