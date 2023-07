“Felicity e la reincarnazione di Sagitta”: Letizia De Luca presenta il suo primo romanzo

Porto Santo Stefano (Grosseto). Mercoledì 19 luglio, alle 21.30, alla Fortezza spagnola di Porto Santo Stefano, sarà presentato il libro “Felicity e la reincarnazione di Sagitta”, il primo romanzo della giovane autrice Letizia De Luca. Interverranno Gualtiero Della Monaca, del centro studi Don Pietro Fanciulli, lo scrittore Marco Cosentino e l’editore Mario Papalini.

Il romanzo

Un fantasy contemporaneo, una storia avvincen- te, divertente e commuovente.

Felicity è una giovane ragazza che si trova ad affrontare grandi sofferenze date da una situazione familiare difficile. Non lo sa ancora, ma è destinata a fare grandi cose, come le ripete sempre la madre. Insieme all’amico immaginario di quando era piccola, Sagitta, un bellissimo cane pastore, Felicity si troverà ad affrontare mille avventure in un mondo magico di cui ignorava l’esistenza. Qui sperimenterà la magia, conoscerà le discendenze, le reincarnazioni e gli Originali che hanno dato vita al Mondo dei Sette.

Amicizia, amore, magia, bene e male si intrecciano, mentre Fel e Sag si preparono allo scontro finale contro l’Originale malvagio Dominus, che vuole impossessarsi del Mondo dei Sett , della Terra e di tutta magia. Un cuore buono però può fare grandi cose e sa cogliere la più piccola luce di speranza anche dove il male ormai dilaga.

Letizia De Luca, nata nel 1991, è laureata in Sociologia, attualmente è una libera pro fessionista e si occupa del benessere di cani e gatti.

Il libro è disponibile sul sito della casa editrice: http://www.cpadver-effigi.com/blog/felicity-e-la-reincarnazione-di-sagitta-letizia-de-luca/