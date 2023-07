Mostra a cielo aperto e musica per le vie del centro: ecco “Arte in Corso”

Porto Santo Stefano (Grosseto). Storico corridoio che si sviluppa tra due file di palazzi interrotti da alcune spettacolari viste sul mare, il caratteristico corso di Porto Santo Stefano – all’Argentario – continua a far parlare di sé in questa calda estate 2023.

A metà tra il suggestivo intreccio di vie del centro storico che conduce alla Fortezza spagnola e al lungomare dei Navigatori, disegnato da Giugiaro negli anni ’80, Corso Umberto I si ripropone con forza come via principale del capoluogo argentarino.

Venerdì 14 luglio, infatti, il nuovo Centro commerciale naturale del centro storico di Porto Santo Stefano propone l’evento “Arte in Corso“. Dalle 17 alle 23 Corso Umberto I si trasformerà in una galleria d’arte a cielo aperto: oltre 20 artisti locali esporranno le loro opere lungo la via, mentre numerosi negozi realizzeranno vetrine a tema in cui, a detta di alcuni, non mancheranno sorprese. Già in questi giorni, chi è passato ha potuto ammirare le particolari scritte “Arte in corso 2023”, realizzate da alcune artiste sui vetri dei locali commerciali, una sorta di assaggio dell’evento.

Ma non finisce qui.

Dalle 19.30 alle 20.30, nella vicina piazza Vittorio Emanuele, è prevista musica dal vivo con Findi e Giocatore, mentre in piazzetta Anselmi, dalle 18.30 alle 23.00, serata DJ set con Blacksheep.

Il Centro commerciale naturale del centro storico invita cittadini, turisti e appassionati dell’Argentario a non mancare.

Fondere arte, cultura, commercio e ristorazione in una cornice splendida come la parte storica di Porto Santo Stefano è uno degli obiettivi dichiarati del gruppo. D’altronde, nelle vie di questo centro storico possiamo trovare la più ampia varietà di attività che vanno dal settore alimentare al commercio al dettaglio, passando per l’artigianato e i servizi. Insomma, un piccolo paese nel paese, sottoposto nei giorni passati ad alcuni interessanti interventi di miglioramento dell’arredo urbano da parte dell’amministrazione comunale.

Tornando a venerdì 14 luglio, c’è grande aspettativa per un evento che, ricordiamo, vede il patrocinio del Comune di Monte Argentario e della Pro Loco di Porto Santo Stefano.

Seguiranno a breve altre iniziative del Centro comunale del centro storico, per adesso tenute in gran segreto, ma pronte a spuntare all’improvviso nelle locandine come una vela all’orizzonte. In questo luogo, dove si vive di mare e di sguardi lontani, per ammirare e afferrare i sogni.