“Scrittura mon amour”: al via gli incontri con gli autori che amano Capalbio

Tutto pronto per il primo incontro dedicato agli scrittori che hanno scelto Capalbio come luogo del cuore. Venerdì 14 luglio, alle 18.30, alla Terrazza “Il Frantoio”, Valeria Viganò e Gianni Perrelli, con Daniele Petruccioli alla conduzione, presenteranno i loro rispettivi libri “I numeri sono buonissimi” e “Il quinto vuoto“.

I numeri sono buonissimi è un racconto scritto per Tetra edizioni. Viganò con un poetico disincanto ritrae la solitudine della protagonista, voce narrante della storia, che a seguito di un abbandono crea intorno a sé un mondo sempre più rarefatto, in cui gli esseri umani finiscono per dissolversi e l’ossessione sembra riconsegnare la donna a un universo primigenio di simboli, odori, minime attese.

Il quinto vuoto (Renzo editore) racconta di Giulio Lucchini, pittore di fama internazionale affetto da un tumore, che apprende dal suo oncologo che gli resta solo un anno di vita. Potrebbe lottare con tutte le sue forze alla rincorsa di improbabili miracoli. O lasciarsi andare alla malattia. O, ancora, concentrarsi sulle tele per consegnare all’eternità la sua produzione artistica. Sceglie invece, in una sorta di spensierata incoscienza, di dedicare gli scampoli che gli rimangono all’inseguimento dei momenti felici. Si nomina ambasciatore della vita e non ha esitazioni a sfidare a viso aperto la morte opponendole l’urlo pur disarmato della sua innata energia.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.fondazionecapalbio.it.