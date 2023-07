“CantaStorie di Maremma”: al via il nuovo festival di musica popolare

Magliano in Toscana (Grosseto). Parte mercoledì 12 luglio un nuovo festival dedicato alle tradizioni ed alla cultura popolare. Si chiama “CantaStorie di Maremma” e si terrà a luglio e agosto negli antichi borghi di Magliano in Toscana, Montiano e Pereta. Il festival è frutto della collaborazione fra tre associazioni del territorio: il coro Le Donne di Magliano, la Pro loco di Montiano e l’associazione Soul Diesis Aps di Grosseto.

Il festival

“CantaStorie di Maremma” nasce come progetto didattico svolto durante l’anno scolastico in collaborazione con la scuola primaria di Magliano in Toscana. Le maestre hanno insegnato ai bambini “L’olivo della strega” e “La bella Marsilia”, canzoni originali delle Donne di Magliano che reinterpretano due leggende del territorio. Un esperto di storia locale, Vittoriano Baccetti, ha aiutato i bambini a comprendere le leggende, che sono entrate così a far parte del loro bagaglio di conoscenze. Le maestre hanno introdotto il concetto della tradizione orale, la modalità con cui da sempre si tramandano i saperi di generazione in generazione, e la figura del cantastorie, artista ambulante che cantava in versi, di piazza in piazza, la propria personale versione di vicende storiche e avvenimenti contemporanei. I bambini hanno intervistato gli anziani, che hanno raccontato storie e personaggi caratteristici del paese e cantato le filastrocche della loro infanzia.

La parte conclusiva del progetto prevede la restituzione del lavoro svolto, grazie a momenti di riflessione e momenti di spettacolo.

Il programma

Mercoledì 12 luglio, in piazza del Plebiscito a Montiano, concerto “Il popolare canto” con Lisetta Luchini (voce e chitarra), Marta Marini (mandolino) e Alessandro Moretti (fisarmonica). In programma canzoni popolari toscane di ieri e di oggi che raccontano e tramandano storie, fatti, sentimenti, lotte e ideali. Ecco dunque le canzoni narrative, gli stornelli, le serenate, i canti anarchici e sociali, i rispetti e le macchiette alla toscana. La serata sarà introdotta dal ricercatore di musica e canto popolare Corrado Barontini.

Domenica 30 luglio, al Giardino del Torrione di Magliano in Toscana, andrà in scena “Donne con le gonne”, spettacolo in cui Le Donne di Magliano reinterpretano la tradizione dei cantastorie con le loro “gonne parlanti”. Durante la serata, lettura scenica di racconti di paese raccolti dai bambini delle scuole elementari, a cura dell’attore Vincenzo Levante.

Il terzo appuntamento è previsto per giovedì 3 agosto a Pereta, dove l’attore, improvvisatore e cantastorie Francesco Burroni presenterà le sue “Storie bestiali”, filastrocche tra il serio e il faceto ispirate al mondo fantastico dei bestiari medievali. Burroni, poliedrico artista senese, attore, autore, regista, maestro nell’arte dell’improvvisazione in ottava rima, è conosciuto anche per aver introdotto in Italia a fine anni Ottanta i match di improvvisazione teatrale, ovvero lo spettacolo più rappresentato al mondo.

Il progetto “Cantastorie di Maremma” comprende anche il festival internazionale “Montiano forte & piano“, dedicato a Frederic Rzewski (seguito in tutto il mondo dagli appassionati della musica del pianista e compositore scomparso a Montiano). Il festival, giunto alla terza edizione, si terrà nei giorni intorno a Ferragosto e darà un respiro internazionale al lavoro svolto sul patrimonio culturale del territorio. Quest’anno il tema conduttore del festival sarà la musica popolare.

L’appuntamento a Montiano per la prima di “CantaStorie di Maremma” è alle 21.30. L’ingresso è a offerta libera. Il festival è realizzato grazie al contributo dell’amministrazione comunale di Magliano in Toscana. Informazioni: tel/whatsapp 335.5849911.