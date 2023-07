Torna il festival “Le Crociere”: in arrivo i concerti gratuiti di Manuel Agnelli e Ron

Orbetello (Grosseto). Ad agosto la grande musica arriva ad Orbetello, grazie ai concerti promossi dall’amministrazione comunale e dal festival “Le Crociere”, e organizzati da Ad Arte Spettacoli.

Due serate gratuite, in piazza Giovanni Paolo II, che vedranno protagonisti due importanti nomi della musica italiana: Manuel Agnelli, martedì 8 agosto, e Ron con l’Ensemble Symphony Orchestra, venerdì 11 agosto, entrambi alle 21.30.

“Quest’anno, sulla scia del consueto festival ‘Le Crociere’ – dichiara Andrea Casamenti, sindaco del Comune di Orbetello –, presentiamo due grandi novità: la prima è il cambio di ubicazione, con i concerti che non si terranno più nel parcheggio all’inizio della diga, ma nella corte dell’ex Frontone, con la possibilità di far partecipare molte più persone rispetto alle scorse edizioni, visto che l’area si affaccia anche su uno spazio importante in pieno centro storico come piazza della Repubblica. La seconda novità riguarda gli spettacoli, che saranno di grandissimo livello, ma totalmente gratuiti: questo perché abbiamo deciso di dare la possibilità a tutti di partecipare agli eventi musicali, cercando di andare incontro alle esigenze dei singoli e delle famiglie, soprattutto in questo periodo abbastanza difficile. La scelta di non prevedere un biglietto è, quindi, un modo per cercare di far fruire tutti di questi eventi estivi”.

Due serate imperdibili, quindi, che potranno attirare residenti e turisti e animeranno la prima parte del mese di agosto nel comune che si affaccia sulla laguna.

“Sono felice di poter annunciare queste due serate musicali – spiega Maddalena Ottali, assessore al turismo e alla cultura del Comune di Orbetello – diverse tra loro per generi musicali e per target. Le due date saranno gratuite: un modo per ringraziare tutti gli orbetellani e i turisti che negli anni precedenti hanno partecipato al festival ‘Le Crociere’ anche dopo una stagione particolare come quella dello scorso anno. La gratuità dell’evento è dovuta anche al fatto che questo sarà un anno di transizione: vogliamo, infatti, capire se ci sono le basi per cambiare il luogo del festival, cercando un’area che accolga maggiori spettatori”.

Ad organizzare le serate sarà Ad Arte Spettacoli: “Si rinnova – dichiara Federico Babini – la collaborazione con l’amministrazione comunale di Orbetello e siamo felici di portare in una piazza del centro storico due nomi di così alto livello. Siamo convinti, infatti, che la musica sappia valorizzare il territorio, attraverso proposte di alta qualità, ma siamo certi che sia vero anche il contrario: ovvero che i territori della Maremma possano incantare artisti e cantautori”.

Il programma dei concerti

Nella serata dell’8 agosto e dell’11 agosto, quindi, piazza Giovanni Paolo II si appresta ad ospitare fino a un massimo di 1000 persone. Per il concerto di Ron con l’Ensemble Symphony Orchestra, inoltre, sono previsti 200 posti a sedere, che potranno essere prenotati all’ufficio Iat di piazza della Repubblica a Orbetello a partire da domani, martedì 11 luglio, nei seguenti orari di apertura: dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 20.15. Sarà possibile prenotare un massimo di due posti a persona.

Gli spettacoli nel dettaglio

Manuel Agnelli – Tour 2023

Manuel Agnelli torna in tour con il suo ricco repertorio; ad accompagnarlo in questa nuova serie di concerti, la stessa band d’eccezione che lo ha affiancato durante la precedente tranche del tour: i Little Pieces Of Marmelade, ovvero Frankie (Francesco Antinori) e DD (Daniele Ciuffreda), Giacomo Rossetti e Beatrice Antolini. Con l’arrivo dell’estate, Manuel Agnelli, torna nella dimensione perfetta: quella dal vivo.

Ron & Ensemble Symphony Orchestra – Summer tour 2023

“Non abbiam bisogno di parole live tour” è il tour celebrativo dei 50 anni di musica di Ron, protagonista indiscusso della canzone d’autore italiana. Un tour che cade nel decennale della scomparsa di Lucio Dalla e avrà una scaletta che ripercorre la lunga collaborazione tra i due artisti, da “Futura” a “Piazza Grande”. I più grandi successi dell’artista e i capolavori che ci ha regalato in questo mezzo secolo di canzoni (pubblicati anche recentemente nell’antologia “Non abbiam bisogno di parole”), rivivranno di nuova luce durante i live. Ron sarà accompagnato dalla Ensemble Symphony Orchestra diretta dal maestro Giacomo Loprieno (tra le orchestre più note nel nostro Paese grazie ai tanti progetti cui ha partecipato e agli artisti di fama internazionale con cui ha collaborato), insieme a Giuseppe Tassoni al pianoforte.

Per informazioni: ufficio Iat piazza della Repubblica, 1 – Orbetello, tel. 0564.860447