“Un marziano a Roma”: lo show di Ennio Flaiano arriva all’Anfiteatro del Leccio

Capalbio (Grosseto). Tutto pronto per “Un marziano a Roma”, lo spettacolo di Ennio Flaiano con la regia e l’adattamento di Emilio Russo. Lo show, all’interno della rassegna teatrale curata da Sergio Pierattini, che vedrà protagonista Milvia Marigliano, si terrà sabato 8 luglio, alle 21.45, all’Anfiteatro del Leccio di Capalbio.

“La stagione culturale – commentano Gianfranco Chelini, sindaco di Capalbio, e Patrizia Puccini, assessore con delega alla Cultura – è già entrata nel vivo. I cittadini capalbiesi e i turisti potranno godere di appuntamenti di grande calibro grazie all’ottimo lavoro promosso, anche quest’anno, da Fondazione Capalbio, una garanzia sul piano dell’organizzazione e della promozione degli eventi culturali”.

Lo spettacolo

Nel 1954 Ennio Flaiano scrisse un breve racconto intitolato “Un marziano a Roma” nel quale con surreale naturalezza narrava il singolare, quanto imprevisto, atterraggio sulla terra – a Villa Borghese, a Roma, per la precisione – di un’aeronave da cui sbarcava un essere proveniente da Marte. Quell’idea è diventata in seguito un controverso spettacolo teatrale, un film e addirittura un modo di dire. “Un marziano a Roma” è un’opera carica di satira sui costumi dell’Italia del dopoguerra e sulle dinamiche culturali della Capitale ed è ancora di enorme attualità.

L’epopea tragicomica di Kunt il marziano si consuma in pochi giorni, parte dal 12 ottobre per concludersi il 6 gennaio del 1954. A fare da controcanto alle disavventure del povero marziano, nella nostra narrazione teatrale, saranno le voci di un’intera città, che prima accoglie la novità come una speranza per una possibile vita migliore e poi sbeffeggia, dimentica e brucia. Le intuizioni visionarie di Flaiano anticipano l’idea di società effimera, omologata e in bilico, tra il reale e l’immaginario, alla vana ricerca di un senso al nulla virtuale che ci circonda.

“Siamo davvero orgogliosi – dichiara Maria Concetta Monaci, presidente di Fondazione Capalbio – di poter presentare, in uno dei luoghi più suggestivi del territorio, lo spettacolo ‘Un marziano a Roma’. Un ringraziamento particolare lo rivolgo a Sergio Pierattini che, grazie alla sua professionalità messa a disposizione della comunità e dei visitatori, ha regalato a Capalbio uno show di rilievo nazionale“.

I prossimi appuntamento

La rassegna teatrale proseguirà il 15 luglio con “Via del Popolo” di Saverio La Ruina e il 20 agosto con “Petrolini” di Dario Ballantini, il noto imitatore del programma Striscia La Notizia.

Per informazioni è possibile visitare il sito www.fondazionecapalbio.it.