Orbetello Book Prize: il programma della serata finale

Orbetello (Grosseto). Serata di chiusura unica e straordinaria per la finalissima di Orbetello Book Prize – Maremma Tuscany Coast II edizione, che anche questa volta si tiene nei Giardini chiusi di Orbetello (ingresso libero ed entrata da piazza Cortesini), in attesa del suo pubblico.

Sabato primo luglio, dalle 19.30, Paolo Di Paolo, presidente della giuria, scrittore e critico letterario, intervisterà lo scrittore spagnolo Fernando Aramburu, a cui verrà consegnato il premio “Tributo alla carriera“.

Chiuderà la serata la premiazione della migliore opera di narrativa scelta tra le tre protagoniste delle serate precedenti e finaliste della II edizione del premio: “Cassandra a Mogadiscio” di Igiaba Scego (Bompiani), “La vita di chi resta” di Matteo B. Bianchi (Mondadori) e “Tasmania” di Paolo Giordano (Einaudi).

Il vincitore della terna di Orbetello Book Prize 2023 verrà proclamato dal Gruppo di selezione, con il Gruppo dei lettori forti e in collaborazione con i 50 giurati del Gruppo “Amici del Parco della Lettura”, la novità di questo anno e caratteristica importante del premio.

Una menzione speciale sarà ricevuta da Bruno Arpaia.

Presenterà la serata, entusiasta di stare sul palco, sempre Carola Carulli, giornalista, conduttrice del Tg2, scrittrice (in libreria con “Tutto il bene, tutto il male”, Salani).

In collaborazione con il Cnn – Centro commerciale naturale, Orbetello Book Prize si avvale anche del sostegno della Libreria Bastogi.

Si ricordano tra gli altri sponsor di questa edizione Banca Tema – Terre etrusche di Valdichiana e di Maremma Credito cooperativo, Conad, Podere Maremma.

Obp – Orbetello Book Prize è un’iniziativa dell’assessorato alla cultura e al turismo del Comune di Orbetello, guidato da Maddalena Ottali. Il premio è stato ideato e curato da Zigzag Srl un’agenzia di comunicazione integrata specializzata nella comunicazione editoriale.