“Una storia d’amore e di lucida follia”: il libro presentato alla galleria Il Frantoio

Capalbio (Grosseto). Sarà una serata in ricordo di Lelio Luttazzi, quella di sabato 1° luglio alla galleria Il Frantoio di Capalbio capoluogo, in piazza della Provvidenza. Alle 18.30 si terrà la presentazione del libro “Una storia d’amore e di lucida follia”, edito da Santinelli editore, con l’autrice Rossana Moretti Luttazzi e Dario Salvadori.

Il libro

L’evento, organizzato da Fondazione Capalbio in collaborazione con il Comune, Jando music, Il Frantoio e la Fondazione Lelio Luttazzi, riguarderà la grande storia d’amore tra Luttazzi e sua moglie Rossana che riluce di intensità e malinconia. Il racconto autobiografico della vita simbiotica accanto al marito, musicista e uomo straordinario. Dalla spensieratezza del primo incontro fino al dolore per la perdita del maestro, in un viaggio insieme durato trentasei anni. Un diario struggente, ma anche una storia di resistenza al dolore e rinascita. Sarà la creazione della Fondazione in ricordo del marito a riportare l’equilibrio nella vita dell’autrice. Dieci lunghi anni per uscire dal tunnel nero della disperazione e ritrovare il piacere per la vita. Una dichiarazione d’amore nero su bianco, prima che il tempo possa cancellare i ricordi.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo fondazionecapalbio@gmail.com oppure visitare il sito www.fondazionecapalbio.it.