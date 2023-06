Orbetello Book Prize: il programma della seconda giornata

Orbetello (Grosseto). Una seconda edizione partita oltre le migliori aspettative: straordinaria e calorosa l’accoglienza del pubblico, ieri sera, per l’inizio della finale di Orbetello Book Prize – Maremma Tuscany Coast, nei giardini Chiusi di Orbetello (ingresso libero ed entrata da piazza Cortesini), che resterà la location del premio fino alla finalissima.

Il programma

Per venerdì 30 giugno è previsto un doppio appuntamento: alle 19.30 Annalena Benini, scrittrice, membro del Gruppo di selezione del premio, intervista Matteo B. Bianchi per “La vita di chi resta” (Mondadori). Una storia autobiografica e triste. Il racconto dell’esperienza più dolorosa della vita dell’autore: si chiamano sopravvissuti coloro che restano in vita dopo il suicidio di una persona cara. Questo è il tema principale del romanzo, il suicidio di S., l’ex compagno di Matteo B. Bianchi e lui che, in queste pagine, ricompone appunti che ha raccolto per circa vent’anni. Come vive chi sopravvive al suicidio di una persona amata?

E sempre venerdì alle 20.30 sarà Teresa Ciabatti, scrittrice e membro del Gruppo di selezione, a intervistare Paolo Giordano per “Tasmania” (Einaudi). “Tasmania”, un romanzo sul futuro. Quello che temiamo e desideriamo, ma anche quello che non avremo, che stiamo costruendo e quindi cambiando. La paura e la sorpresa di perdere il controllo sono il sentimento del nostro tempo, e la voce calda di Paolo Giordano sa raccontarlo come nessun’altra. Un romanzo attuale, sensibile, vivo, contemporaneo. Perché ognuno cerca un luogo dove sia possibile salvarsi.

Ancora una giornata di incontri e sabato primo luglio, dalle 19.30, Paolo Di Paolo, presidente della giuria, scrittore e critico letterario, intervisterà lo scrittore spagnolo Fernando Aramburu a cui verrà consegnato il premio “Tributo alla Carriera”.

Chiuderà la serata la premiazione per la migliore opera di narrativa. Per l’occasione il vincitore di Orbetello Book Prize 2023 sarà proclamato dal Gruppo di selezione, con il Gruppo dei lettori forti e in collaborazione con la novità di quest’anno: i 50 giurati del Gruppo “Amici del Parco della Lettura”.

Una menzione speciale la riceverà Bruno Arpaia.

A presenta la serata, entusiasta di stare sul palco, ancora Carola Carulli, giornalista, conduttrice del Tg2, scrittrice (in libreria con “Tutto il bene, tutto il male”, Salani).

“Salire sul palco dell’Orbetello Book Prize – annuncia Carola Carulli – è stata un’imprevedibile emozione: trovarsi davanti a un pubblico tanto interessato e partecipe è la conferma che le manifestazioni con protagoniste i libri e i premi stessi sono momenti importanti per radunare la comunità letteraria dei comuni e consentirle di condividere con scrittori e scrittrici che la appassionano momenti unici e irripetibili come quelli che hanno segnato l’apertura di questa seconda edizione di Orbetello Book Prize”.

