Concerto di Frankie & Canthina Band: “Barry White Tribute” in piazza dei Rioni

Monte Argentario (Grosseto). In attesa della presentazione dell’intero calendario degli eventi dell’estate 2023, messo a punto dal Comune di Monte Argentario in collaborazione con le associazioni locali, è pronto il primo appuntamento in piazza: sabato 1° luglio, alle 21.30, in piazza dei Rioni a Porto Santo Stefano, con un live trascinante e coinvolgente arriva Frankie & Canthina Band. Una serata per celebrare un’icona della musica come Barry White proprio nei giorni in cui ricorre la sua scomparsa.

“Il 4 luglio di 20 anni fa moriva a Los Angeles uno tra i più grandi cantautori e polistrumentisti della storia della musica: Barry Eugene Carter, conosciuto ed amato con il nome di Barry White. Noi quel giorno abbiamo perso un altro artista che ci ha fatto innamorare della musica e che abbiamo sempre inserito e cantato nel nostro repertorio.E così abbiamo deciso di dare vita ad un progetto che ogni anno rendesse al nostro idolo il giusto tributo. Nasce così la ‘Frankie & Canthina Band ‘Barry White Tribute’ with Orchestra’. Così si presenta la Frankie & Canthina Band capitanata da Frankie Lo Vecchio, nata nel 1991 a Roma dall’incontro di musicisti provenienti da diverse esperienze musicali. Dagli storici locali di musica dal vivo alle location più prestigiose di Roma, ha proposto un repertorio internazionale Soul/Funky/Dance anni ’70 e’ 80, conquistando da subito il pubblico dei migliori discoteche e club italiani ed esteri con la sua performance totalmente dal vivo.

Una serata, quella di sabato nella piazza di Porto Santo Stefano, dove 21 elementi d’ orchestra cantano, ballano, sognano e si emozionano insieme ai tanti seguaci del maestro.

Il gruppo

Il gruppo è composto da: