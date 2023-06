“La casa di Camme”: la compagnia Li Bindoli mette in scena lo spettacolo

Monte Argentario. Un programma intenso di appuntamenti per questa stagione estiva per Li Bindoli, la compagnia teatrale che porta in scena rappresentazioni in dialetto santostefanese.

Venerdì 30 giugno debutterà con l’ultima commedia dal titolo “La casa di Camme“. Si tratta di un testo di Susi Cecchi del 2017 che la compagnia ha rivisto e aggiornato con un cast quasi completamente inedito. La vicenda si svolge nel centro storico di Porto Santo Stefano alla fine degli anni ’60. Quando una “foreschiera” (bolognese) cerca una casa in affitto per aprire un gabinetto “pranoterapeutico”, le paesane gli cuciono subito un cappotto su misura e… per il resto dobbiamo assistere allo spettacolo, venerdì, appunto, alle 21.00, al centro Don Pietro Fanciulli di Porta Santo Stefano.

Lunedì 3 luglio la compagnia andrà in trasferta: sarà infatti a Montagnano, una frazione del Comune di Monte San Savino, in provincia di Arezzo. Li Bindoli sono stati scelti per il secondo anno consecutivo a partecipare al premio europeo di teatro popolare “Il Giogo”, una manifestazione culturale alla quale partecipano gruppi teatrali dialettali provenienti da ogni parte d’Italia. Anche in questa occasione, nella piazza San Prospero del borgo aretino, proporranno “La Casa di Camme”.

Lo spettacolo sarà replicato domenica 23 luglio alle 21, in piazza Santa Barbara a Porto Ercole.