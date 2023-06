Ecco il Pereta Jazz Club: un weekend all’insegna della grande musica nella frazione

Pereta (Grosseto). Venerdì 23 e sabato 24 giugno il borgo di Pereta si prepara ad accogliere la prima edizione del Pereta Jazz Club, promosso dalla Pro Loco di Pereta, con il patrocinio del Comune di Magliano in Toscana e il supporto della Fattoria Le Pupille, azienda vitivinicola maremmana nota a livello internazionale.

Il Pereta Jazz Club

Il Pereta Jazz Club prenderà vita nel caratteristico borgo di Pereta, gioiello di pietra tufacea incastonato tra le colline toscane, in Maremma: un’atmosfera magica in cui il jazz si fonderà con la bellezza del territorio. I partecipanti potranno godere di una varietà di performance jazzistiche, portate sul palco da artisti talentuosi e apprezzati nel panorama musicale nazionale ed internazionale. La musica si diffonderà per le strade del borgo, creando un’atmosfera coinvolgente e suggestiva.

“Per noi il borgo di Pereta ha un’enorme importanza perché è qui che si trovano i nostri vigneti del cuore, la vigna di Saffredi, la vigna di Poggio Valente, due gemme della nostra gamma di vini – racconta Elisabetta Geppetti, fondatrice di Fattoria le Pupille -. Siamo felici di poter contribuire a questo evento e di aver creato assieme alla Pro Loco di Pereta e al Comune di Magliano un programma musicale di grande qualità per celebrare la bellezza di questo luogo così bello e a noi così caro e dargli vita nel primo fine settimana d’estate.”

Il programma

Protagonisti dei concerti di venerdì 23 giugno saranno due straordinari artisti: Vieri Marchi, che alle 19 salirà sul palco per incantare il pubblico con il suo virtuosismo chitarristico; alle 21.30 sarà poi la volta di Arthur Miles e Boogie Mood, un ensemble che combina blues e boogie-woogie con una carica contagiosa di energia.

La serata del sabato 24 giugno sarà altrettanto straordinaria, con una serie di concerti che spazieranno tra diversi stili jazz. Alessandra Sulpasso Combo (alle 19) salirà sul palco con la sua voce calda e coinvolgente; il Trio Jazz Midian (alle 20) si esibirà con la sua raffinata fusione di melodie e improvvisazioni; infine, alle 21.30, gran finale con Jason Marsalis, noto batterista e percussionista di New Orleans.

“La Pro Loco di Pereta è orgogliosa di presentare il Pereta Jazz Club come un’esperienza che valorizza la musica e la cultura locale – dichiarato Johnny Petrucci -. Siamo grati al Comune di Magliano in Toscana e a Fattoria Le Pupille per il loro prezioso sostegno e siamo entusiasti di accogliere ospiti provenienti da ogni parte per vivere questa prima edizione che promette di essere indimenticabile.”

L’ingresso sarà gratuito e aperto a tutti gli appassionati che potranno gustare specialità enogastronomiche locali, accompagnate dai vini di Fattoria le Pupille, e vivere un’esperienza per tutti i sensi.