Il paese torna a festeggiare il patrono: il programma delle iniziative

Capalbio (Grosseto). Ritorna la festa di San Bernardino, il patrono di Capalbio.

L’evento, organizzato da Cosc – Sagra del cinghiale, la Pro Loco Buranaccio, il Circolo scuola Cavalcanti di Maremma, il Comitato contrade Città di Capalbio, l’associazione Capalbio giovani e la NannoniBus e patrocinato dal Comune di Capalbio, si terrà sabato 20 maggio, dalle 14.30, con un programma ricco di appuntamenti.

“Siamo davvero soddisfatti – commentano Federico Bordo, assessore con delega all’associazionismo, e Patrizia Puccini, assessore alla cultura – che tante associazioni del territorio abbiano raccolto l’invito della nostra amministrazione a riprendere i festeggiamenti del santo patrono. La loro collaborazione permetterà a tutti i cittadini e ai visitatori di godere nuovamente di una tradizione che si era interrotta durante il periodo della pandemia da Covid-19“.

Il programma

Si comincerà nel centro storico del capoluogo con una merenda e tanti giochi per i più piccoli; alle 17 terrà la santa messa in Pieve San Nicola, per poi proseguire con la solenne processione di San Bernardino; alle 18.45, in piazza della Provvidenza, ci sarà lo spettacolo “Bricco e Bracco, giocoleria in pillole”, a seguire l’intrattenimento del Dj Ranga e una cena con pasta e salsicce alla brace; alle 21, inoltre, si svolgerà il live con Cromatica Duo e alle 22 l’estrazione della lotteria di beneficenza con premi offerti dalle attività locali.

“Finalmente – dichiara il sindaco di Capalbio, Gianfranco Chelini – tornerà una manifestazione alla quale i nostri cittadini tenevano in particolar modo. Un successo frutto dell’intesa e della lungimiranza di tante associazioni locali che hanno voluto collaborare per il bene della comunità. Tutta l’amministrazione ringrazia sentitamente i soggetti autori dell’iniziativa”.

La NannoniBus, infine, alle 14 offrirà un servizio di trasporto di sola andata, per favorire la partecipazione dei cittadini, che partirà dalle 14 da piazza Aldo Moro, a Capalbio Scalo, per poi fermare in piazza della Repubblica a Borgo Carige, alle 14.15, e terminerà nel centro storico di Capalbio capoluogo.