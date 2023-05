Orbetello Book Prize: annunciati i sei autori in concorso

Orbetello (Grosseto). Obp – Orbetello Book Prize Maremma Tuscany Coast, un premio letterario a carattere internazionale che valorizza gli autori italiani più conosciuti all’estero e che quest’anno si terrà dal 29 giugno al 1° luglio, annuncia la sestina in concorso: Bruno Arpaia, “Ma tu chi sei” – Guanda; Matteo B. Bianchi, “La vita di chi resta” – Mondadori; Paolo Giordano, “Tasmania” – Einaudi; Tommaso Pincio, “Diario di un’estate marziana” – Giulio Perrone editore; Elisa Ruotolo, “Il lungo inverno di Ugo Singer” – Bompiani; Igiaba Scego, “Cassandra a Mogadiscio” – Bompiani.

È stato il gruppo di selezione, presieduto da Paolo Di Paolo e composto da Annalena Benini, Roberta Colombo, Eugenio Murrali, e dalla new-entry Teresa Ciabatti, scrittrice e firma del Corriere della Sera, a selezionare la short list dei sei autori tra le 30 candidature presentate dalle case editrici.

Da adesso il lavoro di selezione continuerà per la scelta delle tre opere finaliste con l’allargamento della giuria al gruppo dei lettori forti (composto da operatori culturali residenti a Orbetello: Silva Gentilini, Lorena Manini, Giorgio Razzoli, Mauro Vichi) che, insieme al gruppo di selezione, sceglieranno i tre autori finalisti.

I tre finalisti ed il nome dello scrittore straniero a cui verrà assegnato il tributo alla carriera della 2^ edizione di Obp – Orbetello Book Prize saranno annunciati al Salone internazionale del libro di Torino domenica 21 maggio alle 10.30 nel corso di un incontro con la stampa.

Boom di richieste per entrare a far parte del gruppo “Amici del Parco della Lettura“, che contribuirà alla scelta finale del vincitore. Si tratta di lettori residenti a Orbetello di diversa estrazione sociale, accomunati dalla passione per la lettura che riceveranno gratuitamente i tre libri finalisti e saranno chiamati ad esprimere la loro preferenza dopo averli letti e partecipato alla loro presentazione nelle due giornate ai Giardini chiusi di Orbetello prima della premiazione sabato 1° luglio.

Sarà quindi la giuria al completo (gruppo di selezione, gruppo lettori forti e gruppo “Amici del Parco della Lettura”), a decretare il vincitore di Obp 2023, assegnando il primo premio ad un autore/autrice italiano/a di narrativa che abbia almeno già un suo libro tradotto e pubblicato all’estero (o anche in corso di traduzione e pubblicazione) e che partecipa con un’opera pubblicata in Italia nella stagione 2022/23.

Compito esclusivo del gruppo di selezione, come nella precedente edizione, è invece quello di selezionare il vincitore del premio ‘Tributo alla carriera” a un autore/autrice straniero/a di narrativa e che verrà annunciato domenica mattina al Salone internazionale del libro di Torino.

“E’ un orgoglio per il nostro territorio che la nomina della terna della seconda edizione di Orbetello Book Prize sia annunciata nel corso di una manifestazione riconosciuta e consolidata come il Salone del libro di Torino, quest’anno alla sua XXV edizione – dichiara Maddalena Ottali, che guida l’assessorato alla cultura e al turismo di Orbetello -. E come assessore alla cultura sono lieta di accompagnare il bel lavoro che continua a fare l’organizzazione di Orbetello Book Prize, che oggi annuncia la sestina finalista di questa seconda edizione. Ancora più lieta che il lavoro quest’anno si avvalga anche del giudizio di Teresa Ciabatti, nostra concittadina e affermata scrittrice. Ho oltremodo piacere di cogliere questa occasione per fare i miei auguri ad Annalena Benini, a cui è stata affidata la direzione del Salone internazionale del libro per il prossimo triennio. Sono entusiasta di tante professioniste e professionisti al nostro fianco e di poter affermare la crescita di questo premio in questi due anni dal suo inizio”.

“Abbiamo cercato autori e autrici che, nello spirito del premio – dichiara Paolo Di Paolo – avessero cominciato un percorso di visibilità all’estero e privilegiato voci che hanno un loro timbro speciale, molto riconoscibile. In qualche caso, mi sento di aggiungere, perfino un po’ sottovalutati rispetto al loro grande talento. Come lo scorso anno la sestina e la terna dei finalisti offrono un colpo d’occhio su temi e registri molto diversi fra loro, ma il collante ideale è di nuovo la scommessa sullo stile. Sulla singolarità/unicità di una prospettiva che si traduce in forma letteraria”.

L’Obp – Orbetello Book Prize è un’iniziativa dell’assessorato alla cultura e al turismo del Comune di Orbetello, guidato da Maddalena Ottali. Il premio è stato ideato e curato da Zigzag Srl, un’agenzia di comunicazione integrata specializzata nella comunicazione editoriale.