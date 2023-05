Pop Corn Festival del Corto: ecco le date dell’edizione 2023

Porto Santo Stefano (Grosseto). Più di 14.500 film iscritti ad oggi da tutto il mondo, con una media di 3000 lavori l’anno tra opere d’autore e di esordienti. Sono questi i numeri del Pop Corn Festival del Corto, l’evento internazionale dedicato alla cinematografia breve che dal 21 al 23 luglio a Porto Santo Stefano festeggia la 6/a edizione sul promontorio dell’Argentario.

Tre giorni di proiezioni gratuite affacciate sul mare, nel suggestivo piazzale dei Rioni, per il progetto a cura dell’associazione Argentario Art Day Aps con la direzione di Francesca Castriconi, il sostegno e patrocinio del Comune di Monte Argentario e il patrocinio di Regione Toscana. “Leggerezza: il peso della felicità” sarà il tema a cui dovrà ispirarsi ogni opera in concorso. In un mondo sempre più complesso la sfida è affrontare leggeri le battaglie di ogni giorno. C’è tempo fino al 2 giugno per partecipare al bando sulla piattaforma Filmfreeway, tra i riconoscimenti che verranno assegnati da una giuria presieduta da Federico Moccia il premio Raffaella Carrà, dall’ammontare di 4000 euro, istituito per il corto più originale dall’artista affezionata sostenitrice del festival (informazioni: www.popcornfestivaldelcorto.it).

A interpretare il concetto di leggerezza sul manifesto dell’evento è l’artista cubano-statunitense Richard Vergez con la sua opera “Heavy Construction”. Nato a Filadelfia, in Pennsylvania, Vergez ha lavorato e vissuto a New York come membro del Brooklyn Collage Collective, ha esposto a Londra, Chicago, Miami, Sydney e Los Angeles, e attualmente lavora e risiede nel sud della Florida. Il suo background nel design grafico e nella composizione audiovisiva si riflette in collage fatti a mano su carta ed esperimenti con tecniche miste, combinando elementi umani e tecnologici per raccontare un’identità contemporanea distopica in continua evoluzione.

I cortometraggi

Come di consueto sarà l’attore e conduttore Andrea Dianetti ad accompagnare ogni sera gli spettatori in un percorso attraverso i circa 21 cortometraggi selezionati dalla commissione artistica nelle categorie “Corti d’autore”, rivolta a professionisti affermati, e “Opere prime”, per videomaker esordienti. I film saranno inoltre visionati da una giuria di professionisti del settore cinema capitanata dallo scrittore, sceneggiatore e regista Federico Moccia e composta dal pluripremiato montatore Marco Spoletini, dall’esperta di marketing strategico presso Rai Cinema Manuela Rima, dal giornalista e critico cinematografico Carlo Griseri, dal direttore artistico di Sudestival Michele Suma e dal costumista e scenografo Stefano Giovani.

Oltre al prestigioso premio Raffaella Carrà – che avendo partecipato in qualità di giurata ha scelto di sostenere il Pop Corn Festival del Corto e il cinema italiano con l’unico riconoscimento al mondo che porta il suo nome – saranno assegnati i premi al miglior cortometraggio in ciascuna categoria, dall’ammontare di 1000 euro ognuno. Previsti inoltre i premi Panlight, dal valore di 5000 euro e 3000 euro. per il noleggio di attrezzature cinematografiche, oltre al riconoscimento del pubblico e ad eventuali menzioni speciali.

Un’iniziativa di respiro internazionale, ma fortemente radicata sul territorio. “Anche quest’anno contiamo molto sulla vicinanza e il sostegno di tante attività locali – dichiara Francesca Castriconi – che, assieme al contributo delle istituzioni, ci permettono di realizzare ogni anno il Pop Corn Festival, evento di punta dell’estate all’Argentario“.

Informazioni

popcornfestivaldelcorto@gmail.com

www.popcornfestivaldelcorto.it

Instagram @popcorn_festivaldelcorto

Facebook @popcornfestivaldelcorto