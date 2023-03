Torna Orbetello Book Prize, ecco le novità: come partecipare all’edizione 2023

Indice dei contenuti Il bando

Orbetello. Dopo il successo della prima edizione del 2022, che ha premiato Antonio Pascale per l’opera di narrativa italiana con “La foglia di fico” (Einaudi) e David Leavitt (Sem Editore) con il tributo alla carriera, l’assessorato alla cultura e al turismo del Comune di Orbetello indice la seconda edizione di Obp – Orbetello Book Prize Maremma Tuscany Coast, un premio letterario a carattere internazionale dedicato alla narrativa di qualità, che quest’anno si terrà dal 29 giugno al 1° luglio sempre nei Giardini chiusi di Orbetello.

Un’iniziativa che, con questa seconda edizione, consolida gli obiettivi alla base della creazione del premio: valorizzare la lettura e i libri, promuovere Orbetello e la sua comunità come punto di riferimento della Maremma in campo culturale e fare di questo territorio una vetrina internazionale anche in campo letterario.

Il bando

Il bando 2023, pubblicato il 1° marzo e consultabile sia sul sito di Orbetello Book Prize, sia sul sito del Comune di Orbetello, contiene tutte le indicazioni necessarie alle case editrici per candidare i loro autori al premio con le scadenze fissate per le varie fasi.

La giuria

Confermato alla presidenza della giuria Paolo Di Paolo, scrittore e critico letterario, che è composta anche quest’anno dal gruppo di selezione, di cui fanno parte, oltre al presidente, Annalena Benini, Roberta Colombo, Eugenio Murrali e Teresa Ciabatti e dal Gruppo dei lettori forti (operatori culturali residenti a Orbetello: Silva Gentilini, Lorena Manini, Giorgio Razzoli, Mauro Vichi).

Ai due gruppi si aggiungono, da quest’anno, 50 lettrici e lettori appassionati che potranno candidarsi compilando l’apposito form sul sito del premio. I 50 lettori selezionati andranno a costituire il gruppo ‘Amici del Parco della Lettura’, che sarà coinvolto nella scelta finale del vincitore.

Resta appannaggio, invece, del Gruppo di selezione e del Gruppo dei lettori forti il compito di scegliere le tre opere finaliste, tra le sei proposte formulate dallo stesso Gruppo di selezione; su queste tre opere si esprimerà la giuria al completo (i 3 Gruppi) nominando il vincitore del premio a un autore/autrice italiano/a di narrativa che abbia almeno già un suo libro tradotto e pubblicato all’estero (o anche in corso di traduzione e pubblicazione) e che partecipa con un’opera pubblicata in Italia nella stagione 2022/23.

Compito esclusivo del Gruppo di selezione, come nella precedente edizione, è invece quello di selezionare il vincitore del Premio ‘Tributo alla carriera” a un autore/autrice stranieri di narrativa.

“Con orgoglio e grande entusiasmo – dichiara Maddalena Ottali, che guida l’assessorato alla cultura e al turismo di Orbetello – annuncio l’avvio dei lavori della seconda edizione di Orbetello Book Prize. Con le novità apportate al bando questo premio potrà consolidare ancora di più il suo spazio nel panorama delle iniziative culturali. Sono, inoltre, particolarmente felice per l’ingresso tra i giurati del Gruppo di selezione di Teresa Ciabatti, una scrittrice e sceneggiatrice, orbetellana Doc”.

L’Obp – Orbetello Book Prize è un’iniziativa dell’assessorato alla cultura e al turismo del Comune di Orbetello, guidato da Maddalena Ottali. La rassegna è organizzata in collaborazione con l’agenzia di comunicazione integrata Zigzag di Roma.