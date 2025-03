Grosseto. Incidente stradale nei pressi di Cupi, nel comune di Magliano in Toscana.

Questa notte, intorno alle 2.20, per cause in corso di accertamento, un’auto è uscita di strada. A causa dell’incidente, un uomo di 20 anno è stato trasportato in codice 2 all’ospedale Misericordia di Grosseto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le Forze dell’ordine, l’utomedica e le ambulanze della Croce Rossa e della Misericordia di Grosseto.