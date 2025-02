Grosseto.Sono in corso operazioni di recupero e assistenza dei Vigili del Fuoco a persone isolate a causa degli allagamenti provocati dal maltempo della notte scorsa nella zona di Albinia, nel comune di Orbetello, tramite l’utilizzo del mezzo anfibio del comando di Grosseto e dell’elicottero del nucleo dei Vigili del Fuoco di Cecina, in quanto le strade risultano al momento non percorribili con mezzi di trasporto ordinari.