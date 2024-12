Scontro tra un’auto e un furgone: due persone ferite

Orbetello (Grosseto). Incidente questa mattina, poco prima delle 8, lungo la strada provinciale 161, in località Santa Liberata, nel comune di Monte Argentario.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Orbetello, un’auto e un furgone si sono scontrati.

I due passeggeri dei veicoli sono rimasti incastrati all’interno dei mezzi e la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Orbetello ha provveduto a liberarli ed a consegnarli alle cure dei sanitari intervenuti sul posto.