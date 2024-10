Danneggia un bar: non potrà tornare in centro per due anni

Grosseto. Durante questa settimana, il Questore di Grosseto ha emesso due misure di prevenzione: in particolare è stato emesso un divieto di accesso nell’area urbana (D.Ac.Ur.), il cui destinatario è stato ritenuto responsabile di gravi condotte che hanno turbato l’ordine e la sicurezza pubblica nella zona del centro di Magliano in Toscana.

In questo caso l’istruttoria che ha condotto all’emissione della misura di prevenzione trae origine dalla denuncia di una persona per danneggiamento all’interno di un bar del paese maremmano.

La misura del D.Ac.Ur. si basa, in particolare, sulla valutazione degli elementi di pericolosità sociale posti in essere dalla persona che ha compiuto il reato nel centro di Magliano e comporta per il destinatario il divieto per due anni di accedere e stazionare nella zona del centro del comune maremmano. La persona, se non rispetterà il provvedimento di divieto, rischia una condanna da uno a tre anni di reclusione, oltre ad una multa da un minimo di 10mila ad un massimo di 24mila euro.

Il provvedimento, di competenza esclusiva del Questore, è motivato dalla necessità di prevenire il verificarsi di disordini nei luoghi di maggior ritrovo, quali i pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento.