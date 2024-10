Uomo cade in un dirupo: soccorso dai Vigili del Fuoco

Magliano in Toscana (Grosseto). Questa mattina, un uomo di 70 anni è precipitato in un dirupo mentre si trovata in un bosco nei pressi di Pereta, nel comune di Magliano in Toscana.

Sul posto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Grosseto che, utilizzando tecniche Saf, hanno caricato l’uomo sulla barella toboga e lo hanno trasportato in una zona sicura, precedentemente creata dai pompieri con l’utilizzo di motoseghe.

Grazie a questo intervento, è potuto atterrare l’elisoccorso Pegaso 2, che ha trasportato il 70enne, che ha riportato ferite alla gamba destra, in ospedale.