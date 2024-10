Orbetello (Grosseto). Incidente sull’Aurelia, nel comune di Orbetello.

Ieri sera, intorno alle 21, per cause in corso di accertamento, un uomo di 27 anni ha perso il controllo della sua auto, che è andata a sbattere contro il guardrail.

Sul posto, è intervenuta l’ambulanza della Croce Rossa dell”Argentario, che ha trasportato il ferito in codice 2 al pronto soccorso dell’ospedale di Grosseto.

Sul luogo dell’incidente, presenti anche le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco.