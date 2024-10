Ruspa rubata in Lombardia: ritrovata dai Carabinieri lungo l’Aurelia in Maremma

Orbetello (Grosseto). Questa mattina, i Carabinieri di Orbetello hanno intercettato e recuperato un escavatore risultato oggetto di furto.

Alle 20 circa di ieri sera, la centrale operativa dei Carabinieri di Orbetello ha ricevuto una telefonata da parte di una società che installa e monitora impianti satellitari, che segnalava la possibile presenza di un mezzo movimento terra su cui era installato un loro apparato, che, dopo aver emesso un allarme di furto, restituiva in quel momento una posizione che ricadeva nel comune lagunare.

L’approssimazione del segnale però non riusciva a dare riferimenti esatti; tuttavia, a seguito di ripetuti e costanti contatti tra i Carabinieri e la società, è stato possibile osservare come l’oggetto risultasse in movimento, lungo una direttrice che appariva percorrere l’Aurelia.

I Carabinieri hanno quindi piazzato diverse pattuglie lungo la strada, nel tentativo di individuare il mezzo. Poco dopo, una pattuglia ha individuato un mezzo pesante, con targa straniera, che trasportava sul cassone il mezzo di cui si era alla ricerca.

Grazie alle indicazioni fornite dalla società e tramite l’Arma dei Carabinieri del posto, è stato possibile ricostruire che la ruspa era stata rubata in un comune della Lombardia il 9 ottobre e risalire alla persona che ha sporto denuncia, a cui i Carabinieri hanno potuto infine comunicare di aver recuperato il mezzo rubato, che verrà quanto prima restituito al titolare.