Capalbio (Grosseto). Incidente lungo la strada provinciale 75, nei pressi di Pescia Fiorentina, nel comune di Capalbio.

Questa mattina, intorno alle 10.25, Per cause in corso di accertamento, un uomo di 36 anni è caduto mentre era in sella alla sua moto.

Sul posto, sono intervenuti l’ambulanza della Croce Rossa di Capalbio e l’elisoccorso Pegaso 2, che ha trasportato il ferito al Cto di Careggi in codice 2