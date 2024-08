Fuoriuscita di gas dalla stazione di servizio: chiusa l’Aurelia e deviato il traffico

Capalbio (Grosseto) – La strada statale 1 “Aurelia” è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni, in corrispondenza di Capalbio.

Il provvedimento si è reso necessario per una fuoriuscita di gas proveniente dalla stazione di servizio ubicata in prossimità della statale al km 128,000.

Sul posto, alle 15.30 circa, sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco di Grosseto ed il funzionario tecnico, per la fuoriuscita di gas di petrolio liquefatto (gpl) per autotrazione all’interno di un distributore stradale posto sulla strada stradale Aurelia a Capalbio.

La fuoriuscita del gas, per cause in corso di verifica, ha causato un principio di incendio in prossimità dei contatori elettrici a servizio dell’impianto di distribuzione prontamente estinto dal gestore dell’impianto con l’estintore.

All’arrivo sul posto, la squadra dei Vigili del Fuoco ha provveduto a delimitare immediatamente la zona e, in collaborazione con un tecnico incaricato della manutenzione dell’impianto, ha provveduto a chiudere tutte le valvole di alimentazione. Come da procedura operativa, è stata allertata il nucleo nazionale Nbct per le eventuali operazioni di travaso del gas in forma liquida.