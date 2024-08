Scontro tra due motorini in paese: tre persone ferite

Porto Santo Stefano (Grosseto). Incidente stradale in via Panoramica, a Porto Santo Stefano, oggi pomeriggio, alle 15.15.

Per cause in corso di accertamento, due motorini si sono scontrati; nell’urto, tre persone sono rimaste ferite: una donna di 57 anni, trasportata in codice 2 all’ospedale di Grosseto, e altre due persone, con codici minori, trasportate al pronto soccorso dell’ospedale di Orbetello.

Sul posto sono intervenute la Croce Rossa dell’Argentario, la Misericordia di Porto Santo Stefano, la Croce Rossa di Magliano e le forze dell’ordine.