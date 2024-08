Scontro ta un’auto e una moto sull’Aurelia: due persone ferite

Albinia (Grosseto). Incidente stradale sull’Aurelia, lungo il cavalcavia nei pressi dell’uscita per Albinia, nel comune di Orbetello.

Per cause in corso di accertamento, questa notte, intorno all’1.30, un’auto e una moto si sono scontrate. Nell’impatto sono rimasti feriti un uomo e una donna di 30 anni, entrambi trasportati in codice 2 al pronto soccorso dell’ospedale di Grosseto.

Sul posto sono intervenute la Misericordia di Albinia, la Croce Rossa e l’automedica di Orbetello, insieme alle forze dell’ordine.