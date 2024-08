Blitz di Guardia Costiera e Municipale: sequestrati 639 ombrelloni e 15 lettini lasciati sulla spiaggia

Orbetello (Grosseto). La Guardia Costiera e la Polizia Municipale di Orbetello sono intervenute in località Osa, sequestrando le attrezzature da spiaggia lasciate incustodite: l’operazione ha permesso il sequestro di 639 ombrelloni e 15 lettini, restituendo alla libera fruizione circa 6 chilometri del tratto di spiaggia libera interessata..

Anche stamani sono continuate le operazioni di controllo del litorale di Orbetello in merito alla presenza di ombrelloni, lettini e sdraio lasciate da ignoti sull’arenile, durante le ore notturne, per garantirsi di proprio arbitrio diritto all’utilizzo dello spazio di spiaggia interessato anche il giorno seguente.

“E’ doveroso ricordare che l’ordinanza sindacale n° 79 del 2017 dispone che dalle 19 di ogni sera alle 8 del giorno seguente è vietato lasciare qualsiasi attrezzatura sulle spiagge di libera fruizione pena l’applicazione di una sanzione di circa 200 euro – si legge in una nota del Comune di Orbetello –. La pratica di lasciare ombrelloni e altro sull’arenile in modo di pretendere il diritto di utilizzo dello spazio il giorno seguente è motivo di rilevante disappunto in coloro che cercano di usufruire delle spiagge libere in modo diligente ed è consuetudine che crea disagi nelle operazioni di pulizia delle spiagge che si svolgono nelle ore notturne”.