Minivan trasporta persone senza autorizzazione e assicurazione: sequestrato dalla Stradale

Grosseto. Con l’arrivo della stagione estiva, la Polizia di Stato ha intensificato i controlli sulle principali strade che adducono alle località balneari.

Questi servizi, curati dalla Polizia Stradale di Grosseto, hanno lo scopo di garantire la sicurezza della circolazione e contrastare il fenomeno della guida in stato di ebrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e sono realizzati con personale altamente specializzato, così da permettere la verifica del rispetto sia delle corrette condizioni psicofisiche di tutti i conducenti, che delle ore di guida e di riposo di quelli dei mezzi pesanti.

Durante i servizi è stato controllato anche un minivan che, nei pressi di Orbetello, trasportava delle persone, malgrado fosse stato immatricolato come autocarro destinato al trasporto di cose.

Gli occupanti si sono giustificati dicendo che era semplicemente un modo come un altro per trascorre una vacanza sull’Argentario, senza tenere conto che il mezzo, oltre che sprovvisto della copertura assicurativa, era utilizzato per finalità differenti da quelle previste dalla carta di circolazione.

La Stradale ha quindi proceduto al sequestro del minivan ed al ritiro della carta di circolazione.