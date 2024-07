Orbetello (Grosseto). Incidente stradale in via Donatori del sangue, ad Orbetello.

Oggi pomeriggio, per cause in corso di accertamento, un’auto e una bici si sono scontrate: sul posto, è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa dell’Argentario per soccorrere un uomo di 60 anni con traumi causati dallo scontro.

Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Grosseto in codice 2.

Sul posto anche le forze dell’ordine.