Capalbio (Grosseto). Incidente mortale a Borgo Carige, nel comune di Capalbio.

Ieri sera, alle 23.25, per cause in corso di accertamento, una moto ed un’auto si sono scontrate: nell’impatto, un uomo di 63 anni, che era in sella alla moto, è deceduto, nonostante le manovre di rianimazione praticate dai soccorritori del 118.

Sul posto sono intervenuti l’ambulanza infermieristica della Croce Rossa di Capalbio, l’automedica di Orbetello, l’elisoccorso Pegaso 2 e le forze dell’ordine.