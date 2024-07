Distrugge i mobili di un bar e aggredisce i Carabinieri, poi si ferisce: trasportato in ospedale e arrestato

Grosseto. Ieri sera un uomo, in stato di grave alterazione psicofisica, dovuta probabilmente anche all’assunzione di sostanze alteranti, ha danneggiato gli attrezzi e gli arredi di un bar di Monte Argentario.

All’arrivo dei Carabinieri, l’uomo ha reagito con minacce e con un’aggressione fisica ai militari.

Dopo averlo messo in sicurezza, l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Grosseto, dove ha ricevuto cure anche per le ferite che si era provocato autonomamente per via dei numerosi vetri rotti sparsi ovunque all’ interno del bar.

L’uomo è stato arrestato per violenza e minaccia a pubblico ufficiale, nonché per i danneggiamenti.