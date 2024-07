Capalbio (Grosseto). Incidente ieri sera, intorno alle 22.20, in via Litoranea, nel comune di Capalbio.

Per cause in corso di accertamento, un’auto è uscita di strada: due ragazze di 23 anni sono state trasportate al Pronto soccorso dell’ospedale di Grosseto in codice 2.

Sul posto sono intervenuti la roce Rossa dell’Argentario, la Croce Rossa di Capalbio, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine.