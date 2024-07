Incendio in campagna: in fiamme cinquecento rotoballe

Magliano in Toscana (Grosseto). Ieri, dalle 13 circa, il funzionario Ttcnico e le squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Grosseto. tra cui due dei distaccamenti volontari di Manciano e Sorano, sono intervenuti per l’incendio di circa cinquecento rotoballe nel comune di Magliano in Toscana.

All’arrivo sul posto, le squadre hanno immediatamente provveduto alla predisposizione di cesse tagliafuoco effettuate da un mezzo agricolo dei proprietari del foraggio, affinché le fiamme non si propagassero ulteriormente procedendo contestualmente allo spegnimento delle rotoballe con diversi mezzi.

Non si sono registrati danni a persone e a strutture.

Al momento, diverse squadre dei Vigili del Fuoco si stanno avvicendando nelle operazioni di smassamento, bonifica, verifica e minuto spegnimento dei focolai ancora attivi.