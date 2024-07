Estate in sicurezza, vertice in Comune con il Prefetto: intensificati i controlli

Capalbio (Grosseto). Si è tenuta ieri, nel Comune di Capalbio, la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in modalità cosiddetta itinerante, tenuto cioè in sedi diverse dalla Prefettura, convocato con l’intento di rafforzare il rapporto di collaborazione con le amministrazioni comunali e conoscere più da vicino le problematiche riguardanti l’ordine e la sicurezza pubblica.

Alla riunione, coordinata dal Prefetto, hanno partecipato il sindaco di Capalbio, Gianfranco Chelini, il Questore, Antonio Mannoni, il Tenente Colonnello dell’Arma dei Carabinieri, Giorgio Piscioneri, il Colonnello della Guardia di Finanza, Nicola Piccinni, il consigliere comunale del Comune di Orbetello, Ivan Poccia, e il Comandante della Polizia provinciale, Lorenzo Meloni.

Nel corso dell’incontro è stata svolta una valutazione complessiva sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica del territorio comunale, che ha evidenziato la presenza di soddisfacenti standard di sicurezza, reale e percepita.

Il Prefetto – nell’esprimere apprezzamento per i positivi riscontri – ha comunque sottolineato la necessità di mantenere alti i livelli di monitoraggio e la vigilanza del territorio, attraverso servizi mirati in chiave preventiva e di controllo, specie nel corso della presente stagione estiva, momento che costituisce un forte richiamo per i turisti in luoghi dove la tranquillità dell’ambiente rappresenta un fattore importante per un’offerta turistica di qualità.

Nel corso della riunione, è stata concordata una linea di intervento basata su una costante azione preventiva da attuarsi con l’intensificazione del controllo del territorio, incrementando la sinergia esistente tra Polizie locali e Forze dell’ordine, in un proficuo gioco di squadra, capace di elevare il livello di percezione di sicurezza delle collettività locali.

Rispetto alle iniziative di prevenzione è stata evidenziata anche l’utilità della collaborazione dei cittadini attraverso la tempestiva segnalazione al Numero unico di emergenza 112 della presenza di persone o situazioni sospette, in modo da permettere alle Forze di polizia di intervenire rapidamente e con efficacia.

Di fondamentale importanza, infine, il potenziamento e l’ammodernamento degli impianti di videosorveglianza, integrati da sistemi di rilevazione delle targhe dei veicoli in transito, importante strumenti di supporto alle attività investigative, oltre che di deterrenza alla commissione di reati.