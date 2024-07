Controlli a tappeto dei Carabinieri con l’etilometro: due patenti ritirate

Orbetello (Grosseto). In vista dell’estate e del conseguente aumento delle presenze nel comune lagunare, i Carabinieri di Orbetello hanno intensificato i servizi di controllo del territorio, con particolare attenzione ai giorni tra venerdì e domenica, dove già adesso si osserva un notevole aumento di presenze.

Nell’ultimo fine settimana, infatti, i militari della Stazione Carabinieri di Orbetello hanno eseguito un servizio a vantaggio della sicurezza stradale, dove sono state perseguite le condotte di guida scorrette nonché contrastata la guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti.

In primo luogo, sono passati al test etilometrico, di cui l’Arma del posto ha un nuovo apparato in dotazione, diversi guidatori in transito lungo svariati punti nevralgici del comune orbetellano, comprese le frazioni di Albinia e Talamone.

Sono stati più di 80 i veicoli e oltre 100 i passeggeri controllati: a due automobilisti sono state sospese le patenti per guida in stato di ebbrezza.

Oltre a questa attività repressiva, i militari sono stati impegnati in una costante azione preventiva , che è passata attraverso una puntuale sensibilizzazione e informazione degli utenti della strada sui rischi derivanti dalla guida sotto l’effetto di sostanze alteranti. Simili attività saranno ripetute durante le fasi più movimentate della stagione estiva.