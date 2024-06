Ubriaca al volante e contromano nelle vie cittadine: denunciata, patente ritirata

Orbetello (Grosseto). Con l’approssimarsi della stagione estiva, la Polizia di Stato, per garantire maggiore sicurezza sulle strade, ha intensificato i suoi controlli, soprattutto nei pressi delle principali località balneari.

Nei giorni scorsi, quindi, le pattuglie della Polizia Stradale di Orbetello, coordinate dalla sezione di Grosseto, hanno predisposto un reticolo di controlli lungo le principali arterie del capoluogo maremmano.

In questo contesto, hanno intercettato e fermato un veicolo che percorreva contromano una via cittadina, alla cui guida è risultata una donna, apparsa subito in evidente stato di alterazione, tanto da non sapere neanche spiegare i motivi della sua condotta e rendersi conto della pericolosità del gesto.

Invitata a sottoporsi al test alcolemico con l’alcooltest, la donna ha rifiutato qualsiasi controllo, tanto che i poliziotti si sono visti costretti a denunciarla per il rifiuto, a ritirarle immediatamente la patente di guida e, data l’evidente impossibilità per la stessa di condurlo, ad affidare il suo veicolo a un apposito mezzo di soccorso.

“L’episodio non può che farci riflettere, ancora una volta, sulla pericolosità del mettersi alla guida dopo aver assunto sostanze alcoliche o stupefacenti – si legge in una nota della Polizia Stradale -: la percezione è alterata, i riflessi sono rallentati e non si è in grado di percepire i pericoli e gli ostacoli che si possono incontrare su strada; qualunque essi siano, come un pedone che attraversa la strada o un bambino in bicicletta”.