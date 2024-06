Orbetello (Grosseto). Incidente stradale lungo l’Aurelia, all’altezza delle Quattro strade di Orbetello.

Per cause in corso di accertamento, una moto e un furgone si sono scontrati. Nell’impatto, è rimasto ferito un uomo di 28 anni, trasferito in codice 2 al pronto soccorso dell’ospedale di Orbetello.

Sul posto l’ambulanza della Misericordia di Albinia.