Monte Argentario (Grosseto). Incidente in via degli Atleti, a Porto Santo Stefano, nel comune di Monte Argentario.

Questa mattina, intorno alle 8.55, per cause in corso di accertamento, un uomo di 50 anni è caduto dalla moto. Sul posto, è intervenuta un’ambulanza della Misericordia di Porto Santo Stefano, che ha trasportato l’uomo in codice 2 all’ospedale Misericordia di Grosseto.