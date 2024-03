Rubano in tre supermercati: arrestati dopo un inseguimento lungo l’Aurelia

Orbetello (Grosseto). La costante attività svolta dai Carabinieri di Orbetello sul territorio, sia preventiva che repressiva, non si ferma e continua a dare i suoi frutti.

I militari dell’Arma, negli ultimi giorni, hanno infatti operato in maniera incisiva nel contrasto ai furti perpetrati in zona, ottenendo importanti risultati a tutela della comunità.

E’ infatti di pochi giorni fa un’operazione che ha visto convolte ben cinque pattuglie, che sono riuscite a individuare e fermare in tempo tre persone che avevano appena messo a segno almeno tre furti ai danni di vari supermercati di Capalbio, Albinia e Orbetello, per poi essere individuati e bloccati sull’Aurelia, dove si erano messi in marcia in direzione sud, verso il Lazio. I Carabinieri li hanno assicurati alla giustizia al termine di un inseguimento continuato per diversi chilometri. Nell’occasione, i militari hanno fatto in tempo a recuperare il denaro rubato nel corso dei furti. Il tutto è stato infine restituito ai negozi “visitati” dalla banda.