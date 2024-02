Giovane mamma dimentica la valigia alla stazione: gliela riportano i Carabinieri

Orbetello (Grosseto). Un insolito intervento dei Carabinieri di Orbetello, nel corso della settimana appena passata, si è concluso con un gran respiro di sollievo per una mamma che, dopo essere salita a bordo di un treno alla stazione ferroviaria di Orbetello, si era resa conto di non aver con sé la propria valigia.

La donna aveva chiamato il 112, in stato di evidente agitazione, raccontando all’operatore di essersi distratta durante la salita a bordo del treno sul quale si trovava, anche a causa del fatto che si trovava da sola a dover prendere il treno, dovendo in contemporanea badare alla propria figlia di soli 10 mesi.

La chiamante aveva quindi chiesto accoratamente un aiuto, sottolineando l’importanza del contenuto del bagaglio, al cui interno c’erano diversi importanti documenti personali.

Compresa la situazione e valutata l’emergenza, l’operatore non ha perso tempo ed ha inviato subito una pattuglia sui binari della stazione, dove la valigia è stata fortunatamente rinvenuta integra. Il bagaglio è stato quindi recuperato dai militari, che hanno poi raggiunto la proprietaria, nel frattempo scesa alla stazione ferroviaria di Capalbio, preoccupata per le sorti del bagaglio. La donna ha così in breve potuto recuperare le sue cose ed ha continuato serenamente il viaggio.