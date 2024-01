Denunciato per truffa: non potrà tornare sul territorio comunale per tre anni

Grosseto. Il Questore di Grosseto ha emesso la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel territorio del Comune di Orbetello per la durata di tre anni nei confronti di una persona denunciato per il reato di truffa.

Sulla base di un’approfondita istruttoria della Divisione anticrimine della Questura di Grosseto, condotta attraverso una puntuale ricostruzione di tutti i fatti accaduti sul territorio nazionale ed in relazione ai reati commessi, è stato emesso il provvedimento del foglio di via che comporta il divieto di potersi recare nel Comune di Orbetello per il periodo di tre anni, ritenendo sussistenti a suo carico elementi di pericolosità sociale e non essendosi evidenziato alcun legame dello stesso di tipo lavorativo né di residenza, o familiare con il territorio comunale.

Attraverso la misura di prevenzione personale del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno, il Questore, in quanto Autorità provinciale di pubblica sicurezza, si prefigge lo scopo di tutelare la sicurezza pubblica prevenendo il reiterarsi di reati di particolare allarme sociale.