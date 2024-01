Orbetello (Grosseto). Incidente lungo l’Aurelia, nei pressi di Albinia.

Ieri sera, intorno alle 22.40, per cause in corso di accertamento, un furgone si è ribaltato. Il conducente, un uomo di 38 anni, è stato soccorso e trasportato in codice 2 all’ospedale di Orbetello.

Sul posto sono intervenuti le ambulanze di Orbetello e Albinia, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine.