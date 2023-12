Vaga impaurito sull’Aurelia dopo un incidente: cane soccorso e salvato dalla Polizia Stradale

Grosseto. Si è conclusa con un lieto fine la brutta avventura che ha visto protagonista un’anziana signora e il suo adorato animale a quattro zampe.

E’ successo la sera di Natale, quando la donna è rimasta coinvolta in un incidente stradale mentre, lungo l’Aurelia, guidava la sua auto in direzione di Grosseto, con a bordo il suo cagnolino.

Rimasta ferita e trasportata all’ospedale per essere medicata, non ha potuto rassicurare il suo animaletto, che, impaurito, è scappato dalla macchina.

Così, quando, ancora in ospedale, ha iniziato a migliorare, ha subito chiesto notizie del fedele compagno e, rivolgendosi agli agenti che la stavano ascoltando per ricostruire l’incidente, ha chiesto loro aiuto.

I poliziotti della Polizia Stradale di Orbetello, tra un intervento e un altro, si sono, quindi, messi in moto e hanno trovato, il giorno successivo, un cane di piccola taglia, simile alla descrizione fornita dalla donna, che vagava senza meta nei pressi del luogo dell’incidente.

Poiché, però, l’animaletto non si faceva avvicinare da nessuno, su indicazione della donna, ancora impossibilitata a muoversi, si è affiancata agli agenti una persona di famiglia, che, riconosciuto il cane, lo ha avvicinato e poi abbracciato, per poi riportarlo alla sua amata padrona.

“Esserci sempre, e non solo per salvare vite umane, ma per prestare ogni tipo di soccorso e assistenza a chiunque lo richieda – si legge in una nota della Polizia di Grosseto –, grazie all’impegno delle nostre donne e dei nostri uomini presenti sulle strade della provincia anche e soprattutto durante le festività”.