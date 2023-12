Poiana in difficoltà in mezzo all’Aurelia: soccorsa e salvata dai Carabinieri

Orbetello (Grosseto). Questa mattina i Carabinieri di Orbetello hanno operato un insolito recupero: un esemplare di poiana era stato segnalato nel bel mezzo dell’Aurelia e, non riuscendo a volare via, correva il serio pericolo di finire investita.

Quasi in contemporanea, qualcuno aveva contattato i volontari del centro di recupero degli animali, ma la difficoltà del contesto in cui l’animale si trovava richiedeva l’intervento dell’Arma. Una pattuglia è pertanto intervenuta subito ed ha intercettato l’animale, che è stato trasportato immediatamente nella sede della Compagnia Carabinieri di Orbetello, per essere successivamente affidato alle cure dei volontari: si tratta di membri dell’associazione di promozione sociale “La casa di Gioia”.