Incidente stradale, scontro tra due auto: otto persone ferite

Orbetello (Grosseto). Incidente stradale alle 19.52 di ieri sera, nei pressi di Orbetello, lungo la Strada Provinciale 160, che ha visto il coinvolgimento di due auto.

Per cause in corso di accertamento, i due veicoli si sono scontrati: nell’incidente sono rimaste coinvolte otto persone.

Un uomo 82 anni e una donna di 72 anni sono stati trasportati al pronto soccorso di Orbetello in codice 2. Al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto, sempre in codice due, sono stati trasportati sia due coniugi, entrambi di 51 anni, con i due figli maschi minorenni, sia un uomo di 70 anni con una donna di 61 anni.

Allertate le forze dell’ordine e le ambulanze della Croce Rossa di Orbetello e Magliano e la Misericordia di Albinia.