Nascondono la cocaina nelle lattine di birra: scoperti dai Carabinieri

Orbetello (Grosseto). I Carabinieri della Compagnia di Orbetello continuano in maniera assidua l’attività di contrasto allo spaccio di droga in tutto il territorio della Compagnia, con l’obiettivo prioritario di garantire sempre maggiore sicurezza alla popolazione in giro per il territorio.

Infatti, dopo l’ultima bonifica eseguita qualche settimana fa nella macchia di Monte Argentario, con il rinvenimento e sequestro di marsupi, batterie, strumenti da taglio e 15 grammi circa di cocaina, i militari si sono nuovamente concentrati sulle zone di Capalbio e Orbetello.

Nel mese di novembre, i Carabinieri della Stazione di Capalbio sono intervenuti su due bivacchi boschivi nel territorio di quel comune, a seguito di diverse segnalazioni, alcune delle quali da parte di alcuni cacciatori che, nelle adiacenze delle tende, avevano anche intravisto alcune persone addentrarsi nella fitta vegetazione.

Poco dopo, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, sulle tracce dei fuggitivi lungo il tratto stradale dell’Aurelia all’interno del territorio di Capalbio, hanno controllato un’auto con a bordo tre persone, il cui stato di agitazione ha fatto insospettire i militari, che hanno approfondito il controllo chiedendo di ispezionare la vettura.

Nonostante i passeggeri avessero negato di trasportare con sè nulla di interessante, i militari, con l’ausilio di altre pattuglie, hanno deciso di perquisire loro e l’auto, trovando così 100 grammi di hashish, oltre a una tenda da campeggio, un telo, coperte e zaini con vari indumenti personali di ricambio. Elementi che hanno fatto ipotizzare un coinvolgimento dei passeggeri nell’attività di spaccio boschivo nella zona.

Anche a Orbetello sono stati condotti diversi controlli “a tappeto”.

Durante un servizio pomeridiano di pattuglia, i militari del Nucleo Radiomobile hanno fermato una persona di nazionalità straniera, irregolare sul territorio italiano.

In un secondo controllo serale, invece, svolto sul tratto di Aurelia all’interno del territorio di Orbetello, i militari hanno fermato un’auto con a bordo tre persone sospette: dopo aver effettuato una perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto diversi involucri di cocaina nascosti all’interno di una lattina di birra, insieme a contanti, sequestrati con la droga.