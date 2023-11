Incidente in paese: tre persone ferite, uomo trasportato a Careggi con l’elisoccorso

Porto Santo Stefano (Grosseto). Incidente in via del Campone, a Porto Santo Stefano.

Questa mattina, alle 8.20, per cause in corso di accertamento, un’auto e un furgone si sono scontrati e tre persone sono rimaste ferite: un uomo e una donna, entrambi di 38 anni, sono stati trasportati in codice 2 all’ospedale Misericordia; un uomo, di cui non si conoscono al momento le generalità, è stato trasportato in codice 2 all’ospedale Careggi di Firenze con l’elisoccorso Pegaso 2.

Sul posto sono intervenute anche le ambulanze infermieristiche della Misericordia di Porto Santo Stefano e della Croce Rossa di Monte Argentario e le Forze dell’Ordine.