Orbetello (Grosseto). Incidente sull’Aurelia, nel comune di Orbetello, in direzione nord.

Ieri sera, intorno alle 20, per cause in corso di accertamento, tre auto si sono tamponate: un uomo di 39 anni e una donna di 28 anni sono stati trasportati in codice 2 all’ospedale di Grosseto; inoltre, altre 4 persone, in codice 1, sono rimaste ferite.

Sul posto, sono intervenute l’ambulanza della Croce Rossa di Orbetello, l’ambulanza di Orbetello, la Polizia Stradale.